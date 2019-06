Vasco Rossi a Cagliari, strade chiuse per due giorni e divieti di sosta: rivoluzione del traffico. Da mezzanotte di martedì sino alle 12 di giovedì ecco le strade che saranno chiuse al traffico a Cagliari per i due concerti di Vasco Rossi: si tratta di tutta viale Diaz, di viale Ferrara, via Pessagno e di un tratto dell’asse mediano limitrofo. Molte le limitazioni per la sosta, la Polizia Municipale ha diffuso alcune grafiche che spiegano la situazione nei dettagli. Attenzione anche al carro attrezzi perché ci sarà la rimozione forzata in entrambi i lati di via Caboto, in entrambe le corsie di via Calata Trinitari e nella viabilità di raccordo dalla Fiera a via Ferrara e all’asse mediano. Nei prossimi giorni maggiori dettagli anche sui percorsi dei bus.

L'articolo Vasco Rossi a Cagliari, strade chiuse per due giorni e divieti di sosta: rivoluzione del traffico proviene da Casteddu On line.