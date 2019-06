Ladri in azione: oggetti in oro rubati in un’abitazione di Oristano I proprietari erano momentaneamente assenti

Sono entrati indisturbati scavalcando il muro di una casa demolita nei mesi scorsi il ladro o i ladri che hanno compiuto un furto in una abitazione, in via Ozieri, a Oristano, nel quartiere del sacro Cuore, portando via diversi oggetti in oro.

La casa abbattuta, situata in via Laconi, ha fornito ai malintenzionati il passaggio più semplice per l’abitazione antistante. A quanto si è appreso nessuno era in casa in quel momento e l’autore o gli autori del furto hanno agito senza difficoltà, riuscendo a uscire dalla porta principale.

Le indagini sono seguite dalla polizia.

Nel quartiere del Sacro Cuore c’è preoccupazione. Proprio stanotte la zona è stato teatro di due raid incendiari ai danni di due automobili, in via Ales e in via Amsicora.

Sabato, 15 giugno 2019

