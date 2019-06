Zoffili (Lega): “Tolleranza zero contro venditori abusivi nelle spiagge sarde”

“Nonostante il grande sforzo del Viminale con la preziosissima ed efficace operazione ‘spiagge sicure'”, afferma Zoffili, “ancora non è debellato il fenomeno dei massaggiatori abusivi, spesso extracomunitari, che, improvvisando prestazioni sulle spiagge italiane, mettono a rischio la salute dei bagnanti e provocano in molti casi infezioni dermatologiche e problemi articolari, muscolari o neurologici”.

“Si tratta di attività svolte nella totale illegalità in quanto i ‘terapisti dei litorali’ esercitano tali arti e professioni sanitarie senza il prescritto titolo abilitativo, incuranti anche delle più basilari norme igienico-sanitarie e senza rilasciare apposita ricevuta”, attacca Zoffili. “Oltre a questi chiedo al ministro dell’Economia, da cui dipende funzionalmente la Guardia di Finanza, di impegnarsi a fondo per sradicare l’odioso e molesto fenomeno dei commercianti abusivi che vendono prodotti contraffatti di ogni marca e modello: tale attività illecita – oltre a provocare ingenti danni al sistema economico e fiscale, frequenti turbative dell’ordine pubblico e talvolta reali rischi per la salute dei bagnanti a causa del materiale scadente utilizzato per la realizzazione di tale merce – favorisce il riciclaggio di denaro e lo sfruttamento della manodopera soprattutto straniera, il traffico di esseri umani e l’immigrazione clandestina e si salda con altre fattispecie criminose, diffuse nei centri balneari più grandi o caratterizzati da un grande afflusso di turisti, incidendo negativamente sulla vivibilità delle città ed alimentando il senso di insicurezza dei cittadini”.

“Le istituzioni devono urgentemente dare risposte alle migliaia di segnalazioni che abbiamo personalmente raccolto nell’ultimo mese da moltissime spiagge della Sardegna”, esorta il deputato leghista, citando le principali località costiere dell’isola, tra le quali anche le spiagge di Torre Grande a Oristano e Pistis e Torre dei Corsari ad Arbus. “Abbiamo il dovere di difendere i cittadini, gli operatori balneari e del settore turistico, gli amministratori e i rappresentanti delle istituzioni locali intervenendo per stroncare la criticità della situazione con un lavoro coordinato tra forze dell’ordine ordine e comuni coinvolti, sperando di non trovare sindaci di sinistra che al posto di applicare le leggi si voltino dall’altra parte in nome di un buonismo ipocrita che danneggia tutti”.

L'articolo Zoffili (Lega): “Tolleranza zero contro venditori abusivi nelle spiagge sarde” sembra essere il primo su LinkOristano.it.