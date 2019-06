La posidonia “invade” Maddalena Spiaggia come il Poetto, ancora proteste: “Il bagno qui non lo facciamo”

Emergenza alghe in molte spiagge del Cagliaritano, compreso il Poetto. La foto che vedete è stata scattata a Maddalena Spiaggia, gioiello della costa di Capoterra: “Maddalena spiaggia adesso. Sicuramente non è cosi che si incentiva il turismo……. io il bagno non lo faccio. L’anno scorso non era cosi! Andrò alla ricerca di altri lidi…..”, scrive Luca nel gruppo Fb “Capoterra e dintorni”. E il dibattito continua, con il popolo dei social diviso tra chi chiede che la posidonia venga urgentemente rimossa e chi sottolinea che è una normale funzione dell’arenile, che oltretutto trattiene la sabbia e preserva il lido dall’erosione.

