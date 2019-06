Stefano Delunas: “Io voglio il crocifisso, la religione non dovrebbe essere motivo di scontro elettorale”. Il sindaco di Quartu interviene nella polemica che a Cagliari vede la Ghirra contraria al crocifisso in Comune, e Truzzu invece favorevole: “Cosi come lanciare sul social commenti denigratori sul nome delle figlie del candidato del centrodestra. Questo purtroppo sono i tempi di degrado culturale che imperversa e ha toccato anche la città capoluogo che aspirava e aspira a diventare la città della cultura. Per farla breve ( meriterebbe una riflessione maggiore ) il crocifisso nell’aula consiliare di Quartu è presente su mia iniziativa fin dal primo giorno di consiliatura. La copia attualmente visibile è arrivata da Lourdes attraverso un amico medico volontario della UNITALSI di Quartu.. Nessuno, finora, ha avuto da ridire”.

L'articolo Stefano Delunas: “Io voglio il crocifisso, la religione non dovrebbe essere motivo di scontro elettorale” proviene da Casteddu On line.