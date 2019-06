Narcao,Henderson, Blues Brothers e Noemi

Quattro serate con due set per ciascuna, e il consueto mix di stili e di artisti internazionali e nazionali. Più, per festeggiare le ventinove candeline, una quinta data. Dal 17 al 21 luglio ritorna nel cuore del Sulcis il festival Narcao Blues. In arrivo sul palco allestito, come sempre, in piazza Europa, gli statunitensi Scott Henderson, The Original Blues Brothers Band e, in esclusiva nazionale, The Allman Betts Band; e, ancora, il canadese Anthony Gomes, lo spagnolo Gecko Turner, il maliano Vieux Farka Touré e gli italiani Noemi, Dany Franchi e Nannigroove Experience. Ci sarà anche un'anteprima a Sennori sabato 22 giugno con un concerto di Andy J. Forest. La ventinovesima edizione di Narcao Blues avrà inizio ufficialmente mercoledì 17 luglio alle 21.30 con il concerto del musicista spagnolo Gecko Turner con The Afrobeatnick All-Stars.

Alle 23 ad accendere gli amplificatori e imbracciare la chitarra sarà il maliano Vieux Farka Touré, spesso definito dalla critica il "Jimi Hendrix del Sahara". Giovedì 18 luglio la notte intitolata "Guitar Masters" sarà illuminata da due stelle del firmamento blues mondiale, di ritorno a Narcao più di vent'anni dopo la loro prima esibizione nel Sulcis. Apre, alle 21.30, il blues di Anthony Gomes, chitarrista, cantante e cantautore inserito a ragione nella Billboard Blues Artist. Nel secondo set della serata di giovedì 18, intorno alle 23, il festival cala uno dei suoi assi: il chitarrista Scott Henderson, leader dei Tribal Tech e sideman di fiducia di autentiche leggende della musica come Joe Zawinul, Chick Corea e Jean-Luc Ponty.

Venerdì 19 luglio, dalle 21.30 accenderà i riflettori su Dany Franchi, tra i migliori talenti nel nuovo panorama blues internazionale. Il secondo concerto della serata (ore 23) è un'esclusiva nazionale per Narcao Blues, l'Allman Betts Band, capitanata da due figli d'arte d'eccezione: Devon Allman e Duane Betts, Sabato 20 luglio Nannigroove Experience e alle 23 The Original Blues Brothers Band, formazione il cui nucleo fu scelto personalmente da John Belushi e Dan Aykroyd per accompagnarli nel celeberrimo film del 1980 di John Landis. Domenica 21 luglio Noemi con il suo Blues & Love Summer Tour 2019.