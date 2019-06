Passigiadas e bìsitas ghiadas cun su Museu tzìvicu de Crabas

Sighint is dies archeològicas cuncordadas dae su Museu tzìvicu de Crabas. Pro oe est in programma una passigiada archeològica ghiada dae Carla Del Vais, diretora de su Museu de Crabas. S’apuntamentu est a is 17.30 in sa crèsia paleocristiana de Santu Giuanni de Sinis.

Sàbadu, su 15 de làmpadas de su 2019

