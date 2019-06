Rotary Curret in Aristanis

In Aristanis si curret gràtzias a su Rotary e a sa manifestatzione de bonucoro chi at cuncordadu pro custu meritzeddu, a is 19.30. Sa currera ocannu serbit pro regòllere dinari pro sa còmpora de un’artziadore pro disàbiles in su movimentu, pro dd’impreare in sa piscina comunale pro chi totus cussos chi tenent dificultades in su movimentu potzant intrare a sa bartza a manera prus discansosa.

Is iscritziones pro totu is caminos, cumpetitivos e non cumpetitivos, ant a comintzare a is 16.00 in sa ruga Dereta n. 25. Sa partèntzia est a is 19.30 dae pratza de Porta Manna.

Sàbadu, su 15 de làmpadas de su 2019

