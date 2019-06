Con 2GiarExpo una grande vetrina per i piccoli comuni dell’Alta Marmilla

Per le vie del centro storico di Albagiara degustazioni, prodotti tipici e musica

Una grande vetrina per i piccoli comuni dell’Alta Marmilla. È questo il “2GiarExpo – Territori in azione”, la manifestazione ideata dal Consorzio Due Giare, per promuovere le peculiarità turistico, culturali ed enogastronomiche della Marmilla.

La data da segnare in calendario è quella di venerdì prossimo, giorno del solstizio d’estate. Per le vie del centro storico di Albagiara, gli undici Comuni aderenti al Consorzio proporranno ai visitatori la loro offerta turistica e l’assaggio dei piatti e dei prodotti caratterizzanti i propri territori.

I visitatori potranno entrare in contatto con la realtà di Albagiara, Assolo, Baradili, Curcuris, Gonnosnò, Nureci, Pompu, Senis, Sini, Usellus e Villa Verde.

Si inizia alle 18 con l’apertura degli stand nelle case museo di Albagiara: Casa Malloci e Casa Murru. Alle 19.30 via alle degustazioni.

Ad allietare la serata le note del “Vanni Masala Duo”.

Musica protagonista anche in chiusura della manifestazione, con il concerto pop & rock dei Right Time, dalle 21.30 in piazza Mercato.