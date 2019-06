Raid incendiario nella notte a Oristano: bruciate tre automobili

Un raid incendiario è stato messo a segno nella notte a Oristano. Sono state bruciate tre automobili, parcheggiate in zone diverse della città. Il raid è avvenuto tra le due e le tre del mattino e ha interessato il quartiere del Sacro Cuore e quello di Sa Rodia.

La prima auto, un’Audi, è stata data alle fiamme in via Ales, la seconda, un’Alfa Giulietta in via Amsicora, in entrambi i casi nella zona del Sacro Cuore, e la terza auto, una Citroen C4 Picasso, è stata incendiata in via XXV luglio, nel quartiere di Sa Rodia.

Sono intervenuti sui luoghi degli incendi i vigili del fuoco e gli agenti delle volanti di polizia. Si è riusciti a evitare che il fuoco si propagasse alle auto parcheggiate a ridosso di quelle date alle fiamme.

A quanto si è appreso gli agenti starebbero valutando la presenza di tre giovani notati nella notte nelle zone del raid. Si sta verificando, inoltre, la presenza di telecamere di video sorveglianze nelle aree interessate dagli incendi.

L’episodio ha riportato la paura a Oristano, per il possibile ritorno dei piromani, dopo i numerosi analoghi episodi che si erano verificati due anni fa, rimasti senza un colpevole.

Alcuni giorni fa, invece, un altro grave fatto si era verificato nella zona dell’ex zuccherificio, tra Oristano e Silì, dove in pieno giorno erano state squarciate le gomme a quattro automobili.