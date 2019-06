Allarme di Confagricoltura: bloccata la produzione di vaccini per gli ovini

Mancano i reagenti

Confagricoltura Sardegna sollecita il ripristino della produzione e distribuzione di circa 1,5 milioni di dosi l’anno di vaccini batterici per animali curate dal laboratorio dell’Istituto zooprofilattico sperimentale (Izs).

“Dal 5 giugno, a causa della mancanza di sostanze reagenti indispensabili”, spiega l’organizzazione di categoria, “l’Izs ha bloccato la produzione di vaccini, che rappresentano un servizio sanitario strategico nella prevenzione e nel controllo di alcune delle più importanti patologie degli animali da reddito della Sardegna e della penisola”.

In questo periodo dell’anno nell’isola sono previste vaccinazioni su ovini e caprini per contrastare patologie come mastiti, aborti e polmoniti. “L’attuale interruzione della produzione”, segnala Confagricoltura, “può provocare danni al patrimonio zootecnico isolano ed è aggravata dal mancato avviso agli utenti”.

