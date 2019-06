Cumuli di alghe in fiamme a Giorgino, il fumo invade la Ss 195: maxi intervento dei Vigili del fuoco

VIGILI DEL FUOCO CAGLIARI (14 giugno) incendio cumuli di alghe marine nella spiaggia di Giorgino nei pressi della litoranea SS195, squadre dei Vigili del Fuoco del GOS gruppo operativo speciale con automezzi del movimento terra, congiuntamente alle squadre di Pronto intervento per lo spegnimento ed effettuare la bonifica dell’area Dalle segnalazioni che da giorni sono pervenute alla Sala operativa del 115, i Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari stanno intervenendo nella spiaggia di Giorgino, nei pressi della SS195 all’altezza del km 6, per un incendio di cumuli di alghe marine che da giorni stanno emanando fumo compromettendo la sicurezza stradale della trafficatissima litoranea provocando scarsa visibilità. Dopo vari interventi di spegnimento effettuati nei giorni scorsi dalle squadre di Pronto intervento dei Vigili del Fuoco, l’incendio ha ripreso a propagarsi emanando fumo, continuamente alimentato anche dal vento. In data odierna sul posto stanno operando le squadre di Pronto intervento con APS (Auto pompa serbatoio) un ABP (auto botte pompa) e il supporto del GOS (gruppo operativo speciale) dei Vigili del Fuoco con automezzi del movimento terra e con una terna stanno effettuando lo smassamento dei cumuli di alghe marine e sabbia per effettuare un’efficace bonifica di contrasto degli eventuali focolai residui anche nel sottosuolo.

