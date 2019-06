Bìsita ghiada in su Palàtziu de is Iscolopos, sea de su Munitzìpiu

Comintzant is bìsitas ghiadas in su palàtziu de is Iscolopos, oe sea de su Munitzìpiu de Aristanis, contivigiadas dae Federica Marras, ghia turìstica aristanesa, laureada in Istòria de s’arte.

Sa bìsita durat 20 minutos e est gratis. Chie ddu bolet fàghere podet lassare un’oferta lìbera.

Chenàbura, su 14 de làmpadas de su 2019

L'articolo Bìsita ghiada in su Palàtziu de is Iscolopos, sea de su Munitzìpiu sembra essere il primo su LinkOristano.it.