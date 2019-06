Noranta fotografias pro contare sa Sardigna intra de religione e cultura

Noranta fotografias in biancu e nieddu chi contant sa richesa culturale e religiosa de sa Sardigna. Sa mustra “Iscatos de fide” de Filippo Peretti e Lucia Musio dd’at a inaugurare oe in su Museu Diotzesanu Arborensu Munsennore Ignazio Sanna, a is 18.30.

S’at a pòdere bisitare fintzas a su 15 de cabudanni, sa giòbia e sa chenàbura dae is 17 a is 20, su sàbadu e sa domìniga dae is 10 a is 13 e dae is 17 a is 20.

Chenàbura, su 14 de làmpadas de su 2019

