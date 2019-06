“Athyrmata”: su libru in contu de is iscusòrgios de Tharros ddu presentant in s’Antiquarium arborensu

Pro iscobèrrere is prendas de oro ispantosas de Tharros. Custu merie, a is 18, s’Antiquarium arborensu at a acasagiare sa presentada de su libru “Athyrmata. Is iscusòrgios de Tharros” de Aldo Sari.

Paris cun s’autore, ddoe ant a pigare parte professore Raimondo Zucca e su maistru òrafu Pierluigi Rocca, chi at a mustrare is còpias de is prendas agatadas in Tharros fatas dae issu.

Chenàbura, su 14 de làmpadas de su 2019

