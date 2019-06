La Apple car anche in provincia di Oristano per aggiornare le mappe Tappa nella costa di Arbus e ad Arborea

Avvistata ieri l’altro a Porto Palma, nelle coste di Arbus, e oggi per le strade di Arborea, la Apple Maps Car, la macchina che si occupa di girare per le strade delle nostre città e dei nostri paesi per fotografarne le vie, così da poter creare le mappe, che noi visualizziamo spesso dal nostro cellulare iphone, in questo caso.

La macchina notata in questi giorni nella provincia di Oristano, infatti, fa capo alla azienda Apple. Aiuta a costruire perciò, le mappe usufruibili con il sistema iOS, utilizzabile con Mac, iPad e iPhone.

La macchina è dotata di una speciale telecamera montata sul tettuccio e certo non passa inosservata.