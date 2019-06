Ad Arbus tutti al mare, tra i rifiuti

C’è addirittura un intero piano cottura tra i rifiuti abbandonati in una discarica abusiva a cielo aperto a Porto Palma, marina di Arbus.

La segnalazione arriva da un lettore, Alessandro Porcu, che ha girato anche il video che pubblichiamo.

Nelle immagini, a due passi da un bellissimo mare blu, plastica, vetro, piccoli , ma anche rifiuti ingombranti. Segno che in Sardegna tanti turisti arrivano per trascorrere le ferie, ma spesso, purtroppo, è l’inciviltà di chi ci abita a non andare in vacanza.

“In quel momento erano presenti anche le macchine che registrano le immagini per le mappe Apple”, commenta Alessandro Porcu, “speriamo non ci finisca questo scempio”.