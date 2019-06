Rally Italia Sardegna: Ogier (Citroen) si ritira

Il Rally Italia Sardegna, ottava prova del FIA World Rally Championship, è già finito per il campione in carica e sei volte iridato Sebastien Ogier. Il pilota francese, affiancato da Julien Ingrassia sulla Citroen C3 WRC, durante la prova speciale numero 5 ha danneggiato la sospensione anteriore sinistra contro una roccia ed è stato costretto al ritiro. E ora Jari Matti Latvala e Mikka Antilla, su Toyota Yaris WRC, sono in testa al rally dopo cinque prove speciali.

I due finlandesi del Toyota Gazoo Racing WRT hanno preso il comando sul quarto crono, il terzo di questa mattina, superando i connazionali Teemu Suninen e Jarno Lehtinen su Ford Fiesta WRC, complice un testacoda del duo M-Sport Ford WRT, attualmente al quinto posto in classifica generale. In terza posizione ha rimontato l'equipaggio spagnolo della Hyundai i20 Coupè WRC Dani Sordo e Carlos del Barrio, tallonati dai britannici della Ford Elfyn Evans e Scott Martin. Nel WRC 2, la serie iridata alle vetture in configurazione R5, il giovane francese Pierre Loius Loubet è davanti a tutti sulla Skoda Fabia, tallonato dal ceko Jean Kopecky e dal giovanissimo finnico Kalle Rovampera, primi protagonisti di WRC2 Pro che seguono da vicino su vetture gemelle.