L’ultima idea del Comune per Cagliari, le corriere ecologiche: ritireranno i rifiuti dei negozi del centro storico

Corriera ecologica: il nuovo servizio di igiene urbana per le attività commerciali. Nell’ambito dei nuovi servizi di igiene urbana, da giovedì 14 giugno è operativo il servizio “Corriera ecologica”. Espressamente previsto per le attività commerciali del centro storico della città, il servizio, attivo tutto l’anno domenica esclusa, offre agli esercenti un nuovo sistema per lo smaltimento dei rifiuti che si aggiunge alla raccolta porta a porta.