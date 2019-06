Valeria, 22enne accampata a Cagliari per Vasco Rossi: “90 euro di biglietto non sono molti”

Valeria Saba ha 22 anni, è di Iglesias ed è una fan accanita di Vasco Rossi: “Ho già seguito tre suoi concerti, anche quello che ha fatto qui nel 2010”, dice, mentre esce dalla tenda verde che ha piazzato insieme a sua cugina davanti ai cancelli della Fiera di Cagliari. Il “Blasco” arriverà solo tra quattro giorni, ma la “febbre” dei fan è già altissima. E la “temperatura” della Saba è già bella alta: “Sono qui sin da ora perchè assisterò a un qualcosa di spettacolare, voglio godermelo dall’inizio alla fine. Ho speso novanta euro per il biglietto perchè l’ho comprato su internet, dunque ho pagato anche le spese di spedizione”, spiega la 22enne, attualmente senza lavoro.

Come fare per ingannare la lunghissima attesa, soprattutto vivendo dentro una tenda da campeggio? “Basta riposarsi e attendere con ansia il grande giorno. I novanta euro sono stati spesi benissimo, non è molto per lo spettacolo che fa Vasco Rossi. Sono stata anche a Roma a vederlo e ne è valsa la pena”.

