Ue, Di Maio "responsabili ma non fessi"

(ANSA) - SASSARI, 14 GIU - "Dobbiamo affrontare questa procedura di infrazione per tutelare i conti dell'Italia, ma anche per abbassare le tasse. Noi saremo responsabili ma non fessi, sia ben chiaro, perché se qualcuno pensa di voler tagliare i servizi, le pensioni le risorse per le scuole e le università troverà un muro in cemento armato nel governo. Quindi responsabilità ma anche lealtà nei confronti degli italiani". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, a Sassari per un tour elettorale in vista delle comunali di domenica 16 giugno.

"Sarebbe un errore decidere di andare a elezioni anticipate in base a quello che dice l'Europa, ma non si va a elezioni anticipate solo se si fanno le cose concrete - ha aggiunto il ministro dello Sviluppo economico - Occorre tagliare gli stipendi dei parlamentari, introdurre il carcere per i grandi evasori e fare gli interessi dei cittadini. Non voglio restare al governo a vivacchiare o a litigare ma per fare determinate cose", ha concluso.