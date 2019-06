Emergenza topi a Cagliari: “Hanno fatto le tane in via dei Giudicati”

Topi a Cagliari, situazione molto critica in via dei Giudicati. Molte le fotografie scattate da commercianti e residenti e spedite a Casteddu Online. Come nel caso di Samuele Onnis e Sara Pilia: “Il Comune ha effettuato una derattizzazione, ma è risultata inefficace. Hanno anche piazzato delle trappole però i roditori sono riusciti ad aggirarle, facendo delle tane sotto il marciapiede”.

