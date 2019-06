Matteo Salvini non viene a Cagliari, per Truzzu la Lega punta sulla Borgonzoni

“Per ora nessuna dichiarazione”. Questa la frase spedita dallo staff che cura la comunicazione di Matteo Salvini, in risposta alla domanda su un possibile invito al voto da parte del leader leghista per le Comunali di Cagliari. Nulla, a meno di dodici ore dal silenzio elettorale, con Salvini che, salvo “miracoli” dell’ultimo minuto, non verrà a Cagliari per il comizio conclusivo di Paolo Truzzu. Ma la Lega schiera comunque un volto molto conosciuto, quello della senatrice e sottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni. Insieme al coordinatore della Lega Sarda Eugenio Zoffili e al deputato sardo leghista Guido De Martini, saranno al mercato civico di San Benedetto dalle 12:30 per un incontro “tra la gente”, col chiaro invito a votare Lega domenica prossima.

Tra i fan e i sostenitori sardi di Salvini, però, serpeggia un po’ di delusione: in tanti speravano di poter vedere nuovamente il leader leghista a poche ore dalla chiusura della campagna elettorale per la conquista della poltrona principale del capoluogo sardo.

