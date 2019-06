Arcidano: un nuovo forno per il pane come nella tradizione Entro il mese di luglio nuovi arredi urbani per tutto il paese. Realizzati due nuovi murales

Proprio nel centro storico, con un investimento di 40 mila euro, sarà realizzata una nuova tettoia in blocchi, con pilastri in granito grezzo, copertura in canne e tegole sarde, dove all’interno sarà realizzato un caratteristico forno del pane in mattoni crudi (ladrini), come quelli utilizzati in passato per fare il pane.

Entro il mese di luglio, nuovi arredi urbani per il paese di San Nicolò d’Arcidano, e un forno per il pane come quelli della tradizione, che sarà posizionato nel centro storico del paese.

“Nello specifico”, illustra il sindaco Emanuele Cera, “nei giorni scorsi la giunta ha dato mandato agli uffici che hanno prontamente provveduto e avviato, la procedura per l’acquisto di nuovo arredo urbano, per un investimento di circa 35 mila euro”.

“Il materiale prescelto”, continua il primo cittadino, “dovrà essere consegnato entro e non oltre il mese di luglio va ad integrarsi a quello presente, frutto di scelte del recente passato. Stiamo procedendo con gli interventi di completamento e miglioramento dell’arredo urbano che questa amministrazione ha sempre curato con attenzione, l’intervento è in linea con la nostra filosofia: paese pulito, fruibile, decoroso, che significa miglioramento della qualità della vita dei cittadini amministrati”.

Continua, inoltre, la realizzazione di opere artistiche nelle pareti delle case del centro urbano. Recentemente è stato realizzato un nuovo murale in viale Repubblica a cura dell’artista Daniele Pillitu di Villasor, ed è attualmente in corso di realizzazione, un’altra opera in via Regina Elena, a cura di Nicolas Bembo.

“La qualità di vita all’interno di un paese”, commenta il sindaco, “si misura anche dalle comodità e dai servizi a disposizione delle persone che percorrono le vie del paese stesso, l’arredo urbano, in questo senso, ha un’importanza fondamentale nell’offrire ai cittadini una serie di soluzioni che rendano la vita quotidiana più agevole, più piacevole, più funzionale”.

“Si pensi, innanzitutto,” prosegue Cera, “alla presenza di panchine all’interno di un parco, di una fontanella dell’acqua in una piazza o in un’area pubblica, è fondamentale che la gente abbia a disposizione dei punti in cui potersi riposare, prendere una pausa o semplicemente socializzare. Questo è fondamentale tanto per i più giovani che per i più anziani, per la mamme che portano in giro i loro bambini, o per quanti girano tra un negozio e l’altro per fare le spese di casa”.

“Altrettanto importanti sono i cestini per i rifiuti”, continua il sindaco, “che contribuiscono in maniera decisiva a mantenere l’igiene ed il decoro urbano, consentendo a chi passeggia di disfarsi agevolmente dei piccoli rifiuti cartacei, in plastica, in vetro o alimentari, così come sono indispensabili i posacenere, per evitare il disdicevole accumularsi di cicche di sigarette sui marciapiedi.

“Siamo fieri del nostro operato”, conclude il primo cittadino, “abbiamo cambiato volto al paese e la cittadinanza ha accolto con grande favore l’attuazione di questi innumerevoli interventi, il nostro obiettivo è stato centrato a pieno”.

L'articolo Arcidano: un nuovo forno per il pane come nella tradizione sembra essere il primo su LinkOristano.it.