Cagliari, fan di Vasco Rossi già fuori dalla Fiera: “Resteremo accampati qui per 4 giorni”

A Cagliari è già Vasco Rossi “mania”. Il cantante è pronto a calcare il palco della Fiera ma solo tra quattro giorni, il diciotto giugno prossimo (e il diciannove per la serata-bis). Ma tantissimi fan hanno già piazzato le tende da campeggio per correre, all’apertura dei cancelli, verso la prima fila, quel sotto palco imperdibile per chi, da decenni, il rocker di Zocca. Prezzo del biglietto? Novanta euro, “spesi benissimo, per Vasco questo e altro”, spiegano i fan. C’è chi è arrivata da Iglesias, chi da Olbia e chi da Settimo San Pietro: niente pigiami, solo tante magliette di ricambio e un paio di scarpe belle comode per saltare cantando a squarciagola le canzoni di Vasco. Kit di sopravvivenza? Acqua, tanta acqua, poi panini e frutta, ma anche qualche birra. Dall’interno della Fiera nessuno protesta, quello di accamparsi fuori per attendere una star musicale è paragonabile a un rito sacro.

Valentina Etzi ha 26 anni, è disoccupata e vive a Iglesias: “Seguo Vasco Rossi dal 2008 e sono già stata a sei suoi concerti. Ci vuole forza di volontà per vivere in tenda quattro giorni, i novanta euro di biglietto sono spesi benissimo”. Valeria Saba, altra fan accampata in tenda fuori dalla Fiera, spiega che “Vasco è sempre spettacolare, non vedo l’ora di godermelo. Per me sarà il suo quarto concerto che seguirò, non ho paura di dormire in tenda per quattro giorni, alla fine basta riposarsi ed attendere con ansia il grande giorno”. Nelle prossime ore, sicuramente, le tende aumenteranno. Sinora ce ne sono diciassette e, dentro, vivranno stretti stretti per le prossime novantasei ore, decine di giovani. Tutti in attesa del loro “Dio”: Vasco Rossi.

