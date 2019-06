A Ollastra torna la Festa dello Sport

Un’occasione per assistere a spettacoli ed esibizioni delle società sportive del territorio

Torna la Festa dello sport di Ollastra, alla sua seconda edizione. Organizzata dal Comitato San Costantino di Ollastra, con la collaborazione del Comune di Ollastra e della Pro loco, si terrà sabato 15 giugno, al Centro Fieristico Comunale, che tradizionalmente ospita la centenaria Fiera di San Marco.

L’evento si caratterizza per il coinvolgimento dell’intero tessuto sportivo e sociale del territorio. Un’occasione per assistere a spettacoli ed esibizioni delle società sportive, che si presentano al pubblico per far vivere una giornata a contatto con uno stile di vita salutare, avvicinando e coinvolgendo persone di qualsiasi età, in particolare bambini.

All’interno dell’area fieristica saranno posizionati dei gazebo, nei quali ogni associazione sportiva che ha aderito all’evento, ha modo di accogliere i partecipanti e distribuire materiale pubblicitario per illustrare i corsi sportivi o fornire informazioni di vario genere.

In particolare bambini e ragazzi, hanno poi la possibilità di cimentarsi con le varie discipline, assistiti dagli istruttori sportivi presenti. Sul palco allestito nel centro, si terranno varie esibizioni degli atleti delle società sportive aderenti.

Numerose le assciazioni sportive coinvolte, dagli sport acquatici all’equitazione, al tiro con l’arco, calcio, tennis, arti marziali, motocross, danza, zumba e tante altre ancora.