Musica nelle sere d’estate con la rassegna dell’ente concerti Alba Pani Passino

Torna la rassegna “Musica nelle sere d’estate”, con sei appuntamenti di grande musica. Il calendario di incontri, che avranno luogo nella Sala “San Pio X” del Museo Diocesano Arborense, si inserisce nell’ambito della 45esima Stagione Concertistica 2019.

La Rassegna è organizzata dall’Ente Concerti “Alba Pani Passino” con il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, della Fondazione di Sardegna, del Ministero per i Beni e le Attività culturali e Turismo e la collaborazione del Museo Diocesano Arborense.

La Rassegna estiva nasce dal desiderio dell’Ente di abbracciare vari generi musicali e allo stesso tempo incontrare il gusto del pubblico con spettacoli di artisti di fame internazionale che si esibiranno ad Oristano e nelle mete turistiche più belle della provincia.

Si inizierà con la “Festa della Musica”, venerdì 21 giugno, alle ore 19.30, con Luisa Sello (flauto) e Donatello Ensemble.

Il venerdì seguente, 28 giugno, sempre alle 19.30 sarà la volta de “Il grande Brandeburghese” – Bach e le Suites per violoncello solo con Francesco Mariozzi.

Venerdì 5 luglio ore 19.30 il duo Chiara Nicora e Ferdinando Baroffio, da Bach a Brahms: pianoforte a quattro mani

Venerdì 12 luglio ore 19.30 il duo Agnieszka Marucha e Kinga Zlot, la Scuola violinistica Polacca – Virtuosismi in due, in un concerto in collaborazione con Bosantica 2019.

Sabato 20 luglio, invece, ci si sposterà a Nurachi al Museo Peppeto Pau, con Green Clouds le 5 “fate” della musica celtica.

Botteghino il giorno degli spettacoli un’ora prima del concerto

Per maggiori informazioni, contattare l’Ente Concerti Alba Pani Passino, in Via Ciutadella de Menorca, al numero 0783.303966 o 338/8727128.