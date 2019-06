Cagliari, vedono l’auto della polizia e fuggono: la corsa finisce contro un muro

Hanno visto l’auto della polizia e hanno pensato bene di darsi alla fuga con la loro auto. Il motivo? Non avevano l’assicurazione. Ma la loro corsa è finita molto presto contro un muretto in via del Fangario. Due giovani cagliaritani, rimasti fortunatamente illesi nell’incidente (da loro stessi causato), sono però, finiti in Questura.

