Acquisti Pa su e-mercato, 72mln a pmi

(ANSA) - CAGLIARI, 14 GIU - In Sardegna crescono gli acquisti della Pubblica Amministrazione attraverso il MEPA: su 133milioni di euro, ben 72 sono stati aggiudicati dalle imprese sarde, il 54% del totale. Il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, strumento del Ministero dell'Economia delle Finanze, avviato e gestito da Consip, consente infatti alle P.A.

registrate di consultare un catalogo elettronico, confrontare e acquistare i beni e servizi offerti anche dalle imprese sarde abilitate sul sistema. Lo rileva l'Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Sardegna.

"Nel corso di un anno sono stati fatti passi avanti in termini di imprese presenti sulla piattaforma e di transazioni - commenta Antonio Matzutzi, presidente regionale di Confartigianato - perché questo strumento, assicurando velocità e trasparenza dei processi, garantisce la partecipazione delle piccole imprese negli appalti pubblici e, dall'altra parte, consente alla PA di avvalersi di beni e servizi di qualità locale". "L'auspicio - continua Matzutzi - è che già nel corso del 2019 il parterre di fornitori dell'Isola possa crescere ancora: aumentare il bacino imprenditoriale sardo nel servizio significa avere maggiori possibilità di sviluppo e stimolare la pubblica amministrazione ad avvalersi dei beni e servizi delle imprese locali".

Su un totale di 3.955 imprese sarde abilitate sulla piattaforma, i fornitori attivi sono 1.897, su un totale nazionale di oltre 110 mila abilitati e circa 57 mila attivi.

Per ciò che riguarda il valore degli acquisti delle Amministrazioni locali a livello provinciale, i numeri più consistenti si rilevano a Cagliari con 48milioni di euro, di cui il 39% è andato verso fornitori locali. Nel capoluogo regionale, si registrano 1.191 imprese abilitate di cui 642 attive. La seconda posizione è occupata da Sassari, con quasi 37milioni di acquisti da parte della PA, andati per il 26% verso imprese locali (742 abilitati e 365 attivi). Ultima l'Ogliastra: dove sono stati solo 2milioni e 700mila euro gli acquisti della PA attraverso il MEPA e solo il 15% del totale è andato verso fornitori locali registrati (195 registrati e 60 attivi).(ANSA).