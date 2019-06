Demis, ristoratore di Cagliari: “Da due settimane non mi ritirano la plastica, ho i mastelli pieni”

Porta a porta a Cagliari già realtà anche a San Benedetto, e spunta il “caos” legato al ritiro dell’umido per quanto riguarda i negozi di alimentari. Come le gatronomie, per esempio. Demis Laconi, 33enne di Quartu, ne gestisce una: “Da due settimane sto vivendo molti disagi, non sono regolari sul ritiro dell’umido, dovrebbero passare ogni giorno ma mi sono dovuto ‘accollare’ tutti i sacchetti anche per tre giorni, per la mia attività commerciale è un disagio grosso, visto che vendo cibo”, spiega Laconi. “I miei mastelli sono quasi sempre pieni, ho fatto svariati esposti e telefonate ma non mi è stata mai data una risposta”, afferma. “Anche il ritiro della plastica non è regolare, solo dopo due settimane sono venuti a svuotarmi il maxi mastello. Almeno per il cartone, invece”, sostiene il ristoratore, “sono regolari”. E i mastelli pieni di ogni tipo di spazzatura, dove li tiene? “Fuori dal locale, sono costretto a metterli lì perchè dentro non sarebbe igienico”.

