Auto sempre più "green", +47,9% sul 2017

Nel 2018 in Sardegna aumenta il parco circolante di auto green:+47,9% rispetto al 2017. Tra vetture ibride ed elettriche si arriva a quota 2.818 mezzi e l'isola si posiziona al 16/o posto in Italia. Nel dettaglio le vetture elettriche in circolazione sono aumentate del +37,8% (153 vetture) e le ibride del +48,6% (2.665). Positivi i primi cinque mesi del 2019: le vendite di vetture elettriche e ibride crescono del +33,1%, ma rappresentano ancora una quota marginale.

Secondo i dati elaborati dal Centro Studi di AutoScout24 su base dati ACI un trend positivo che prosegue anche nei primi cinque mesi del 2019, con valori più contenuti rispetto alla media nazionale (+38,9%): i dati provvisori indicano nella regione 474 nuove immatricolazioni di vetture ibride ed elettriche, in crescita appunto del +33,1% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Le vendite di auto elettriche segnano un +13,3% (17 auto) e quelle ibride +34% (457), ma la quota sul totale resta rispettivamente dello 0,1% e del 3,5%. Sono, però, numeri destinati a crescere: secondo una recente ricerca internazionale di AutoScout24, nei prossimi anni gli italiani si orienteranno prevalentemente sui motori ibridi (per il 56%) ed elettrici (per il 45%), anche se per il momento restano ancora tante le barriere da superare, come i costi troppo alti (per il 60%), la scarsa autonomia e la mancanza di stazioni di rifornimento (56%).

Qual è la fotografia a livello provinciale? Sempre nei primi cinque mesi del 2019, il maggior numero di prime immatricolazioni in regione si è registrato nella provincia di Cagliari con 211 vetture green, seguita da Sassari (130), Nuoro (63), Sud Sardegna (54) e Oristano (16). Ma a crescere maggiormente rispetto allo stesso periodo del 2017 è Sud Sardegna (+38,5%), seguita da Sassari (+38,3%), Oristano (+33,3%), Cagliari (+31,9%), Nuoro (+23,5%).