Si sposano in un reality e non riescono più a separarsi

l format italiano della piccante serie Married at first sight che aveva spopolato in Australia, Usa e Londra prevedeva (e continua a prevedere a tutt’oggi, essendo in cantiere la quarta edizione) un ‘esperimento sociale’ originale.

Tre coppie formate da single in cerca del compagno per la vita – o forse, più probabilmente, di un evidente tornaconto in termini di vanità (andare in tv) e di soldi – vengono abbinate da uno psicoterapeuta, un sociologo e un sessuologo e si devono sposare ‘al buio’ senza che i nubendi si siano mai visti né conosciuti prima. Dopo il matrimonio, gli sposi devono convivere per 5 settimane – debitamente ripresi dalle telecamere giorno e notte – terminate le quali devono pubblicamente dichiarare se rimanere sposati o separarsi. Se i fiori d’arancio finiscono nel cestino, nessun problema: i due coniugi, finito il periodo di registrazione del programma, possono separarsi consensualmente entro 6 mesi dal matrimonio e poi divorziare, interamente a spese della produzione televisiva. CONTINUA A LEGGERE SU AGI.IT

