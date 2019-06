Incendio a Sinnai, tra le fiamme due auto e decine di bombole Gpl

I vigili del fuoco del comando provinciale di Cagliari sono intervenuti ieri in località Sieni, a Sìnnai, per la segnalazione di un incendio di sterpaglie. Arrivati sul posto invece si sono trovati di fronte due auto in fiamme e decine di bombole Gpl. La squadra con l’ausilio anche di un’autobotte è riuscita a mettere in sicurezza lo scenario evitando il peggio. Le dinamiche e gli accertamenti sulle cause del rogo sono ancora in fase di accertamento.

