Quartu, Pd all’attacco: “Basta con questa giunta, pronti a sfiduciare Delunas”

Il Pd Quartu verso la mozione sfiducia al sindaco Delunas: «Disponibili a chiudere subito con questa amministrazione». «Il PD resta a disposizione di chiunque, di opposizione e maggioranza, voglia porre termine a questa amministrazione, anche attraverso il prossimo e imminente voto contrario al Bilancio di Previsione» affermano i dem in una nota.

«Il Gruppo consiliare del Partito Democratico attende da giorni, se non da mesi, di ricevere una risposta per la condivisione di una mozione di sfiducia all’amministrazione comunale quartese. Da mesi è pronta con le sette firme del Partito Democratico una mozione che aspetta ulteriori cinque sottoscrizioni» affermano in una nota i consiglieri del Partito Democratico di Quartu Marco Piras, Francesco Piludu, Rita Murgioni, Barbara Cadoni, Maria Tecla Brai, Mauro Ligas e Stefano Busonera.

«Non si comprende perché, attraverso i social e i media, quattro consiglieri non abbiamo condiviso un atto che deve essere, per sua natura, plurale e senza paternità ma solo risolutore di una grave situazione politica ed amministrativa.

Il PD – concludono i consiglieri – resta a disposizione di chiunque, di opposizione e maggioranza, voglia porre termine a questa amministrazione, anche attraverso il prossimo e imminente voto contrario al Bilancio di Previsione»

