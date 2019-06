Tour tra le mini discariche della città: l’ironico video girato a Cagliari

Tour tra i rifiuti a Cagliari, mini discariche disseminate per la città, dai quartieri popolari al centro. E’ quanto documentato in ironico video dal videomaker Chicco Lecca, con l’ironico sottofondo una canzone degli Equipe 85, “E’ tutta mia la città”. Sì, per gettare rifiuti ovunque.

