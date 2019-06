Mustra de is traballos de is dischentes de su cursu de fotografia Dyaphrama

Is traballos de is dischentes de su cursu de fotografia de s’assòtziu “Dyaphrama”, dae oe s’ant a pòdere bìere in mustra in Aristanis. Sa mustra at a abèrrere custu merie, a is 19.00, in sa Galleria Librid de pratza de Tzitade e at a abarrare aberta fintzas a domìniga 16 de làmpadas, ònnia die dae is 10.00 a is 13.00 e dae is 17.00 a is 21.00.

Giòbia, su 13 de làmpadas de su 2019

L'articolo Mustra de is traballos de is dischentes de su cursu de fotografia Dyaphrama sembra essere il primo su LinkOristano.it.