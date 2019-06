Nati per Leggere e per la Musica: incontro per genitori e insegnanti

Nella Biblioteca di Santa Giusta l’appuntamento introduttivo al progetto nazionale

È rivolto ai genitori dei bimbi dai 0 a 6 anni, agli educatori e agli insegnati l’incontro promosso dalla Biblioteca di Santa Giusta “Nati per Leggere e Nati per la musica”.

Domani, venerdì 14 giugno, alle 19, saranno presenti Maria Elena Masala, bibliotecaria e referente di Nati per Leggere per la provincia di Oristano, e il dottor Franco Dessì, pediatra referente di entrambi i progetti.

Insieme a loro i presenti scopriranno gli effetti della lettura e della musica sui bambini sin dalla più tenera età.

“Sapremo di più sui progetti”, spiegano le referenti della Biblioteca, “e getteremo le basi perché si possano organizzare in futuro delle attività legate a Nati per leggere e Nati per la Musica con i vostri bambini anche nella nostra Biblioteca”.

Il programma è promosso dall’Associazione Culturale Pediatri dall’Associazione Italiana Biblioteche e dal CSB Centro per la Salute del Bambino Onlus. Il programma è attivo su tutto il territorio nazionale con circa 800 progetti locali che hanno l’obiettivo di promuovere la lettura in famiglia sin dalla nascita, perché leggere con una certa continuità ai bambini ha una positiva influenza sul loro sviluppo intellettivo, linguistico, emotivo e relazionale, con effetti significativi per tutta la vita adulta.

Le ricerche scientifiche dimostrano che le esperienze nei primi anni di vita sono fondamentali per un ottimale sviluppo complessivo delle bambine e dei bambini.

Al progetto Nati per Leggere si affianca il progetto Nati per la musica. Dal punto di vista cognitivo, la musica aiuta il bambino a sviluppare proprie capacità di ascolto e osservazione, ad accrescere la propria immaginazione e creatività, ad aumentare le capacità di concentrazione e attenzione e ad esercitare la memoria. A livello relazionale ascoltare e fare musica in famiglia, giocando con la voce, con gli oggetti quotidiani che producono suoni, cantare filastrocche e inventarne di nuove rafforza il legame affettivo tra adulto e bambino ed è fonte di benessere.