Primu apuntamentu cun “Tzitade de is contos” in Aristanis

Comintzat oe in Aristanis sa rassigna “Tzitade de is contos”.

Custu merie, in pratza de tzitade, dae is 17.00 a is 20.00, ddoe at a èssere su primu apuntamentu. Ant a presentare su progetu e ant a comintzare totu is fainas cun is laboratòrios criadores pro pipios e pitzocheddos, animados dae Piero Putzu.

Giòbia, su 13 de làmpadas de su 2019

L'articolo Primu apuntamentu cun “Tzitade de is contos” in Aristanis sembra essere il primo su LinkOristano.it.