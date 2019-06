Elezioni regionali: ricorsi anti – Lega respinti

Pronunciamento del Tar

Il Tribunale regionale amministrativo della Sardegna ha respinto il ricorso presentato dall’avvocato Antonio Gaia, Pierfranco Zanchetta, ex consigliere regionali dei Cristiano Popolari socialisti, e da Marzia Cilloccu, candidata non eletta di Campo Progressista.

I giudici della seconda sezione del Tar, presieduta da Francesco Scano, non hanno accolto l’istanza che contestava la mancata raccolta di firme per sette liste (Lega, Fortza Paris, Sardegna civica, Energie per l’Italia, Futuro comune, Noi la Sardegna con Massimo Zedda e Sardegna in comune) che avevano partecipato alla competizione elettorale sfruttando la ‘scorciatoia’ dell’adesione di consiglieri regionali uscenti.

Gaia, interpellato dall’Agi, ha annunciato che presenterà appello al Consiglio di Stato. (Agi)

Giovedì, 13 giugno 2019

