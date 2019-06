Meet Forum, turismo 4.0 al Forte Village

Un grande evento per parlare di turismo ad alti livelli con l'obiettivo di valorizzare la destinazione Sardegna nel Mediterraneo e di incentivare l'accoglienza di nuovi segmenti negli arrivi internazionali. Un progetto non da poco per la 4/a edizione di Meet Forum (Mediterranean European Economic Forum) promosso e organizzato dalla online travel agency Portale Sardegna, quotata in borsa, e programmato a Forte Village a Santa Margherita di Pula, nella costa sud della Sardegna, per sabato 5 e domenica 6 ottobre. Saranno due giornate intense, con conferenze, incontri, laboratori d'innovazione turistica ad alta intensità formativa per gli operatori e un'occasione per fare business.

"L'obiettivo è quello di creare confronto con altri operatori che lavorano in tutto il Mediterraneo per far sì che in Sardegna il turismo diventi davvero un volano di sviluppo, come succede nelle nelle isole Baleari o a Malta ad esempio", ha spiegato il Ceo di Portale Sardegna Massimiliano Cossu. "Il confronto tra noi e gli altri è impietoso - ha aggiunto - nell'isola abbiamo 12milioni di presenze in 25mila km quadrati. I nostri competitor fanno 60milioni di presenze in 4 o 5mila Km quadrati. Il 2019 sarà l'anno in cui si moltiplicheranno le presenze internazionali in Sardegna. Di questo parleremo al Meet, evento Mediterraneo, dove si parlerà molto di Cina". "Vogliamo che Meet Forum diventi un appuntamento fisso in Sardegna - ha spiegato Marco Lucrezi manager del Forte Village - Noi siamo aperti all'innovazione: negli ultimi 4 anni abbiamo investito 60milioni di euro per essere al passo del turismo internazionale e siamo stati in grado di offrire diverse possibilità a target diversi e di allungare la stagione da marzo fino a novembre".

"Guarderemo al modello di sviluppo globale del settore - ha sottolineato Gianfranco Fancello di Sardegna 2050, partner dell'iniziativa - lanceremo tavoli tematici con operatori che si confrontano". Per Robert Piattelli, del comitato scientifico con BTO Educational, si tratta "di analizzare le esperienze internazionali che hanno portato valore nel settore e il concetto di sostenibilità a 360 gradi".