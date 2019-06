Hater pro-Salvini contro Michela Murgia. La scrittrice di Cabras: “È squadrismo”

Murgia chiama in causa Salvini: “Il ministro degli Interni, che di solito è pronto a twittare su qualunque cosa, invece in casi come questi tace”. “Le pagine di sostegno al governo leghista che consentono questo linguaggio – al di là delle intenzioni dei commentatori – hanno come scopo l’intimidazione”, segnala Murgia. “Non tanto rivolta a me, che ho sempre detto quello che penso e continuerò a farlo, ma a chiunque possa pensarla nello stesso modo e abbia intenzione di dirlo apertamente, in modo particolare se donne. Lasciare questa sequenza di commenti in un gruppo aperto dedicato a Matteo Salvini manifesta l’intenzione di ‘punirne una per educarne cento’, facendo vedere a tutti – e soprattutto a tutte – cosa succede a chi ha idee diverse dalle loro e si permette di manifestarle apertamente. Questo comportamento ha un nome: si chiama squadrismo ed è l’espressione pratica della violenza come metodo politico”. (Agi)

Giovedì, 13 giugno 2019

