Col recupero del vecchio convento una nuova piazza, ma aperta solo di giorno

La Cattedrale e San Francesco torneranno a splendere: oggi il via ai lavori nell’ex convento

Oristano avrà una nuova piazza e si trasferirà l’archivio di stato nel centro storico

Vengono consegnati oggi i lavori di restauro del vecchio convento e delle vecchia chiesa di San Francesco, che tra le altre cose porteranno alla luce la facciata gotica duecentesca, e regaleranno a Oristano una pizza in più. A settembre inizieranno invece i lavori nella cattedrale di Santa Maria Assunta.

I progetti per entrambi i restauri sono stati presentati oggi da Paolo Margaritella, architetto, progettista e direttore dei lavori, da Patricia Olivo, segretaria regionale MIBAC per la Sardegna e progettista del restauro degli apparati pittorici della cattedrale, alla presenza di Monsignor Ignazio Sanna, amministratore apostolico di Oristano.

Due grandi cantieri finanziati dal Ministero per i beni e le attività culturali, con oltre 7 milioni di euro. I progetti sono stati ideati dai tecnici della Soprintendenza di Cagliari e la provincia di Oristano, architetti e storici dell’arte che si sono occupati delle schede di restauro, coordinati ed appaltati dal Segretario regional del MIBAC per la Sardegna.

Per San Francesco sono stati stanziati quasi 5 milioni di euro. Verrà recuperato totalmente l’ex convento, che diventerà sede dell’archivio di stato. Verrà, inoltre, costruita una piazza pubblica, ricavata dalla demolizione dell’ex distretto militare, che permetterà anche di riportare alla luce la facciata gotica duecentesca della chiesa. La piazza avrà una pavimentazione in basalto, e sarà fruibile da tutta la cittadinanza durante la giornata, mentre alla sera verrà chiusa con un cancello automatico. Verrà riesumato anche l’hortus conclusus, il tipico giardino medievale collegato al convento.

L’archivio di Stato di Oristano avrà quindi una sede centrale. “L’archivio”, spiega l’architetto Margaritella, “si trova ora in periferia, mentre dovrebbe essere centrale, così da poter essere fruito dalla popolazione. La collocazione nell’ex monastero gli ridarà la centralità che merita”. L’archivio di stato di Oristano è uno dei più corposi in numero di documenti, superando quello di Cagliari.

Per quanto riguarda la cattedrale i lavori inizieranno a settembre, dato che è ancora in corso la gara di assegnazione per l’appalto. Il grosso dei lavori coinvolgerà soprattutto gli apparati pittorici, danneggiati soprattutto dalle infiltrazioni piovose. I lavori saranno svolti in due fasi: un primo lotto con un finanziato 1 milione e 500 mila euro che si occuperà degli apparati pittorici, l’ingresso nord e i transetti, e un secondo lotto finanziato da 600 mila euro, che comprenderà sagrestie e l’aula capitolare.

“Finalmente riavremo una cattedrale”, commenta Monsignor Sanna, “che sarà un simbolo di arte e di raccoglimento spirituale. Ho detto al mio successore che gli lascerò in dote questi lavori”.

Anche se i lavori dureranno per circa un anno, in cattedrale saranno sempre garantite le funzioni religiose, con un sistema di alternanza degli spazi. “Se avessimo chiuso la cattedrale”, prosegue l’amministratore apostolico, “ad Oristano sarebbe mancata l’anima”.

Giovedì, 13 giugno 2019

