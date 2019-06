Contrasto allo spaccio di stupefacenti. Gestore di un internet point denunciato dai Falchi della Polizia di Stato.

Il personale del gruppo “Falchi “ della Polizia di Stato ha riscontrato, nei pressi di un internet point nel centro cittadino, un viavai di tossicodipendenti che, giunti nel locale, prendevano contatti con uno dei dipendenti: l’uomo si allontanava poi per alcuni minuti, presumibilmente per recarsi nei pressi di una dimora dove nascondeva dello stupefacente, per poi cederlo ai vari acquirenti .

Nella giornata di ieri gli investigatori della Polizia di Stato sono intervenuti all’interno del locale e hanno controllato i vari avventori, fra cui anche la persona sospetta, poi identificata per S.A., 39 anni.

Sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di una busta di plastica contenente 2 involucri termosaldati con cocaina per un peso lordo complessivo di 0.80 grammi, e la somma di 280 euro.

La perquisizione è stata quindi estesa anche alla sua abitazione dove sono stati trovati 610 euro, un involucro in cellophane trasparente termosaldato con all’interno cocaina, vari involucri contente hashish, vari bilancini di precisione e materiale utilizzato per il confezionamento.

L'articolo Droga in un internet point a Cagliari: la polizia denuncia il gestore proviene da Casteddu On line.