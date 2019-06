Ondata di calore su Cagliari e su tutta la Sardegna: scatta l’allerta meteo

Temperature in forte aumento, scatta l’allerta per la Sardegna.

Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile – Settore Meteo, in data odierna, con AVVISO di CONDIZIONI METEO AVVERSE (Prot. n. 21238 del 13.06.2019) comunica che a partire dalle ore 14:00 del 13.06.2019 e sino alle ore 20:00 del 14.06.2019 “LA SARDEGNA SARÀ INTERESSATA DA UN GENERALE AUMENTO DELLE TEMPERATURE, SIA NEI VALORI MASSIMI CHE IN QUELLI MINIMI. I VALORI TERMICI MASSIMI VERRANNO RAGGIUNTI DOMANI (14/06/2019) SOPRATTUTTO SUI SETTORI CENTRO-OCCIDENTALI E NORD-OCCIDENTALI DOVE SI SUPERERANNO I 37°C. NELLA GIORNATA DI SABATO (15/06/2019) LE TEMPERATURE DIMINUIRANNO NUOVAMENTE RIAVVICINANDOSI ALLA MEDIA CLIMATICA DEL PERIODO.”

Avvertenze per la popolazione: non uscire nelle ore più calde, dalle 12 alle 18, soprattutto i soggetti a rischio. In casa, proteggersi dal calore del sole con tende o persiane. In generale consumare pasti leggeri e mangiare molta frutta, bere adeguatamente evitando bevande alcoliche e caffeina. Indossare abiti e cappelli leggeri e di colore chiaro ed evitare le fibre sintetiche. Se in casa ci sono persone malate fare attenzione che non siano troppo coperte. I soggetti a rischio sono: le persone anziane e/o non autosufficienti o convalescenti, le persone che assumono regolarmente farmaci, i neonati e i bambini piccoli, chi fa esercizio fisico o svolge un lavoro intenso all’aria aperta.

Le norme di comportamento da adottare prima e durante le ondate di calore sono consultabili al seguente indirizzo web: http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_cosa_fare_idrogeologico.wp;jsessionid=14A955D8843E831FF7312697D4DCA905?contentId=APP34294

