Filippo Pili è il nuovo baby sindaco di San Nicolò d’Arcidano

Ogni lista ha regolarmente presentato un programma e svolto un accurata campagna elettorale, come da manuale in qualsiasi elezione del “mondo degli adulti”. Leonardo Frongia, uno dei candidati appartenenti alla lista dei non eletti, è il candidato con un maggior numero di voti, rispetto a tutti i candidati consiglieri.

Le elezioni rispecchiano quelle degli adulti, anche riguardo al numero di consiglieri e pertanto in una realtà come San Nicolò d’Arcidano, con meno di di 3.000 abitanti, sono stati eletti 13 candidati, tra cui il sindaco, 8 consiglieri di maggioranza e 4 di minoranza.

I ragazzi coinvolti nel progetto del nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi sono gli studenti delle classi IV e V della scuola primaria, e I e II della secondaria di primo grado. Inoltre, anche se non hanno presentato alcun candidato, sono state coinvolte nelle elezioni anche le classi III della scuola primaria e secondaria di primo grado.

“Filippo Pili”, commenta il sindaco di Arcidano Emanuele Cera, “succede a Fabio Pili eletto nella prima edizione del Consiglio Comunale dei ragazzi e Gian Marco Uras, eletto nella seconda”.

“L’esperienza del CCR non è una novità per noi”, commenta Tamara Pusceddu, assessore comunale ai Servizi scolastici e alla Pubblica Istruzione. “Io personalmente ho seguito il primo CCR in tutto il suo sviluppo, dopodiché, per il secondo mandato dei ragazzi, ho dovuto delegare e, grazie alla collaborazione attiva della scuola, ci abbiamo voluto riprovare”.