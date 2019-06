Pula, al Forte Arena via al Filming Italiy Sardegna Festival: ingresso gratuito

I cancelli della Forte Arena si aprono a tutta la Sardegna dal 13 al 16 Giugno 2019, in occasione delle tre proiezioni in calendario durante il “Filming Italy Sardegna Festival”, diretto da Tiziana Rocca.

L’ingresso alla Forte Arena sarà gratuito fino ad esaurimento dei posti. Per informazioni, prenotazioni e ritiro dei biglietti omaggio, già disponibili, sarà necessario rivolgersi al Box Office Sardegna, in Viale Regina Margherita a Cagliari (telefono 070657428) o contattare il Box Office Point al Forte Village (telefono 0709218787, email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ).

Giovedì 13 Giugno – Domino (di Brian De Palma, 90’ – 2019) Lo scenario della Forte Arena si aprirà alle 20:30 con la proiezione dell’ anteprima italiana di Domino, diretto dal grande Brian De Palma e girato in parte in Sardegna con protagonisti Nicolaj Coster-Waldau e Carice Van Houten, star di Game of Thrones. La serata prevede anche numerose premiazioni che vedranno la partecipazione di stelle di primo livello del piccolo e del grande schermo. Da Eva Longoria, protagonista della celeberrima serie televisiva Desperate Housewives, grazie alla quale ha ricevuto la prestigiosa candidatura ai Golden Globe come miglior attrice in una serie commedia o musicale, a Enrico Brignano, attore e regista italiano e Lola Ponce, cantante e attrice argentina vincitrice del Festival di Sanremo nel 2008.

Sabato 15 Giugno – Aladdin (di Guy Ritchie, 128’ – 2019) Alle 21:30 verrà proiettata Aladdin, film uscito nel 2019 sotto la regia di Guy Ritchie. Remake di uno dei più famosi capolavori del mondo Disney, imperdibile per chi ama le avventure di Aladdin e del Genio, interpretato dal grande Will Smith. La serata vedrà anche la partecipazione Patricia Arquette, vincitrice dell’Oscar come miglior attrice non protagonista per il film Boyhood, Isabella Ferrari e Paola Cortellesi, due delle più grandi stelle del cinema italiano.

Domenica 16 Giugno – The Poison Rose (di Francesco Cinquemani e George Gallo, 98’ – 2019)

L’ultima serata di grande cinema alla Forte Arena, vedrà come protagonista “The Poison Rose”, film diretto da Francesco Cinquemani e George Gallo. Un Thriller dalle sfumature Noir con un cast d’eccezione che comprende tra gli altri John Travolta, Morgan Freeman e Alice Pagani. Come nelle precedenti serate, anticipano il film una serie di premiazioni che coinvolgono personalità di spicco del mondo del cinema e della televisione come William Baldwin e Claudia Gerini.

Il palinsesto del festival con circa 30 titoli in calendario, include anche 4 opere scelte da Variety. Con l’obiettivo per questa seconda edizione di offrire ai giovani non solo pellicole in anteprima ma anche documentari, cortometraggi e serie tv con l’intento di avvicinare sempre più le nuove generazioni al grande schermo. Si apre con un grande autore come Brian De Palma e il suo “Domino”, girato in parte in Sardegna, e per le anteprime dedicate alle serie tv è stato selezionato un episodio della serie “Caccia al ladro”, l’inedita serie tv in 10 episodi, prodotta su scala mondiale da Viacom International Media Networks Southern and Western Europe, Middle East and Africa e Viacom International Studios Latin America.

Filo conduttore della kermesse un’attenzione particolare allo sviluppo sostenibile per contrastare lo sfruttamento incondizionato delle risorse ambientali, con un Festival in chiave ecologica e a impatto zero, inclusi i Premi realizzati dal Maestro Gerardo Sacco con materiali eco-sostenibili.

Tanti i personaggi presenti in Sardegna durante l’edizione 2019. Tra gli italiani spiccano quelli di Francesca Archibugi, Paola Cortellesi, Claudia Gerini, Riccardo Milani, Catrinel Marlon, madrina delle cerimonia di chiusura, Enrico Brignano, Martina Colombari, Carlo Cracco, Isabella Ferrari, Cosima Coppola e Marco Giallini.

Tra gli internazionali Eva Longoria che inaugurerà la manifestazione il 13 giugno al Forte Village, Annabelle Belmondo, che sarà la madrina della cerimonia di apertura, Lola Ponce, Jesse Williams, famoso nel ruolo di Dr. Jackson Avery in Grey’s Anatomy, Claire Forlani, Patricia Arquette, Marta Milans e William Baldwin.

Il Filming Italy Sardegna Festival gode del patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna; del Comune di Cagliari, del Consorzio Costa Smeralda e dell’Ambasciata degli Stati Uniti in Italia.

