Tragico epilogo nella ricerca di Bruno De Silvestri, il sub cagliaritano, scomparso da ore nelle acque di Porto Corallo, a Villaputzu. Pochi minuti fa è stato trovato il corpo a 50 metri di profondità. A lanciare l’allarme era stato il suo barcaiolo nel pomeriggio, non vedendolo più fare rientro. Si era immerso a fine mattina per una battuta di pesca. Alla fine il dramma. Le squadre dei sommozzatori dei vigili del fuoco lo hanno individuato e recuperato, ormai senza vita.

Bruno De Silvestri, era un vigile del fuoco, è stato quattro volte campione italiano di pesca in apnea. Se n’è andato in quel mare che tanto amava.

L'articolo Tragico epilogo a Porto Corallo: trovato morto il sub cagliaritano De Silvestri proviene da Casteddu On line.