Alessandro Borghi a Olbia Film Network

(ANSA) - OLBIA, 12 GIU - Parata di stelle, la meglio gioventù del cinema italiano, l'Olbia Film Network, rassegna che porta nel capoluogo gallurese, dal 14 al 23 giugno, produttori, distributori, registi, attori, buyers televisivi e istituti di cultura da tutto il mondo sotto la direzione di Matteo Pianezzi.

In cartellone ospiti del calibro di Alessandro Borghi, Matilde Gioli, Andrea Carpenzano, Linda Caridi, Laurea Lucchetti e Le Coliche. Al suo interno anche il Figari Film Fest, festival internazionale di cortometraggi nato nel 2011, in programma dal 18 al 23 giugno con giurate d'eccezione: Farnoosh Samadi, Lucia Ocone, Paola Minaccioni e Alessia Barela. Novità del Figari di quest'anno è una sezione interamente dedicata al cinema a tematica femminile che va ad affiancarsi alle sezioni classiche del festival: internazionale, nazionale, regionale e animazione.

La manifestazione sostiene e dà visibilità al cinema indipendente, ai nuovi progetti, ai giovani esordi cinematografici locali, nazionali ed internazionali. Il festival valorizza anche la Sardegna sotto il profilo ambientale, storico, culturale e di costume, con le piazze, i piccoli borghi e le spiagge che fanno da cornice all'evento. Ad inaugurare l'Olbia Film Network, venerdì 14, sarà il film "Ovunque proteggimi", pellicola già presentata a Torino, del giovane regista sardo Bonifacio Angius. All'ospite d'onore di questa edizione, Alessandro Borghi, verrà invece dedicata la serata di sabato 15 durante la quale incontrerà il pubblico e riceverà un premio speciale. Per l'occasione verrà proiettato il film di Alessio Cremonini "Sulla mia pelle", racconto delle ultime ore di vita di Stefano Cucchi, che si è aggiudicato tra gli altri il David di Donatello per il miglior regista esordiente.

Protagonisti di domenica 16 saranno invece i fratelli Augusto e Toni Fornari insieme a Matilde Gioli con la proiezione dell'opera prima "La casa di famiglia", mentre Laura Lucchetti e il cast di "Fiore gemello", opera seconda della regista interamente girata sull'Isola, incontreranno il pubblico la sera di lunedì 17. (ANSA).