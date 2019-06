Torna a Cagliari il 'Marina Café Noir

(ANSA) - CAGLIARI, 12 GIU - Torna a Cagliari 'Marina Café Noir - Festival di letterature applicate', evento organizzato dall'associazione culturale Chourmo che dal 2003 porta in città libri, incontri, reading, omaggi e laboratori con scrittori, giornalisti, attori e musicisti da tutto il mondo. Il Festival sarà una tre giorni densa di appuntamenti nel cuore di Cagliari, da giovedì 20 a sabato 22 giugno, tra piazza San Domenico e piazza Garibaldi. Dopo l'anteprima con Paolo Fresu del 18 giugno, alle 21 nel chiostro di San Domenico, il Festival si apre giovedì 20 con un'intera giornata in collaborazione con NNE, casa editrice milanese che pubblica Kent Haruf e che porterà a Cagliari alcune delle sue migliori proposte.

Tra gli autori che parteciperanno alla rassegna, spiccano i nomi di Michela Murgia, Alessandro Robecchi, Helena Janeczek, Wu Ming, Gary Younge, Juan Cardenas, Dan Chaon, Vinicio Marchioni, James Anderson, Evelina Santangelo e Neri Marcorè.

"Il contrario di uno", titolo di un libro di Erri De Luca, sarà il filo conduttore della 17/a edizione. "Abbiamo pensato che viviamo tempi strani - spiegano dal Chourmo - per molti versi cupi e carichi di neri presagi, tempi che ci vogliono sempre più soli, quando invece il primo passo per riprendere controllo di sé e della propria vita è quello di aprirsi al mondo, e agli altri". (ANSA).