Sub scomparso nelle acque di Porto Corallo: sommozzatori alla ricerca

Sono momenti di apprensione per la scomparsa di un sub nelle acque di Porto Corallo. Si tratta di Bruno De Silvestri, campione di pesca subacquea apnea. E’ uscito questa mattina per una battuta di pesca ma non è mai riemerso. A dare l’allarme un compagno che era con lui. Sono alla ricerca del sub i sommozzatori dei vigili del fuoco di Muravera.

(notizia in aggiornamento)

